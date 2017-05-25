За вербовку новых членов.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли вербовку новых членов в "Хизб ут-Тахрир аль Ислами". Это международная террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена Верховным судом.

Участники "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" были задержаны, в отношении них возбудили уголовное дело. Каждый был приговорен к трем годам колонии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФСБ России.

Следует отметить, что еще летом 2016 года были задержаны 3 активных члена "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" на Южном Урале. Все они были приговорены к лишению свободы сроком от 5,5 до 17 лет в колонии строгого режима.