×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южноуральцев из "Хизб ут-Тахрир" отправили в колониюСегодня в 17:55

  • Текст

За вербовку новых членов.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли вербовку новых членов в "Хизб ут-Тахрир аль Ислами". Это международная террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена Верховным судом.

Участники "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" были задержаны, в отношении них возбудили уголовное дело. Каждый был приговорен к трем годам колонии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФСБ России.

Следует отметить, что еще летом 2016 года были задержаны 3 активных члена "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" на Южном Урале. Все они были приговорены к лишению свободы сроком от 5,5 до 17 лет в колонии строгого режима.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Пригрели "управляшку" на груди

Пригрели "управляшку" на груди

"Добрым" законодательством.

УГМК бьет в медный таз

УГМК бьет в медный таз

Возможно, для отвода глаз.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×