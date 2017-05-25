Его приговорили к 12 годам колонии.

Директор челябинского завода 44-летний Александр Афонин признан виновным в надругательстве над несовершеннолетней.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, преступление было совершено 7 декабря 2015 года. Находясь за кулисами одного из театров Челябинска, мужчина надругался над 7-летней воспитанницей школы танцев.

По решению суда Афонин приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.