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Директор завода надругался над 7-летней челябинкой в театреСегодня в 18:56

  • Текст

Его приговорили к 12 годам колонии.

Директор челябинского завода 44-летний Александр Афонин признан виновным в надругательстве над несовершеннолетней.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, преступление было совершено 7 декабря 2015 года. Находясь за кулисами одного из театров Челябинска, мужчина надругался над 7-летней воспитанницей школы танцев.

По решению суда Афонин приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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