Строго режима.

25 мая 2017 года Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Игорю Казакову. Он признан виновным в ряде преступлений, в том числе в пособничестве в покушении на экс-главу городского УВД Бориса Тимониченко.

Казаков проведет в колонии строгого режима 4,5 года, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области. Между тем гособвинение просило для подсудимого 5 лет "строгача".

Покушение на Бориса Тимониченко совершили утром 19 февраля 2016 года. По версии следствия, его бывший подчиненный Олег Дудко вошел в подъезд дома на Родонитовой. Дождавшись, когда генерал выйдет из квартиры, он выстрелил ему в голову. С места происшествия Дудко уехал с Казаковым. Тимониченко спасла экстренная операция.

Кроме того, выяснилось, что ранее Дудко спалил Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший женщине - исполнительному директору одного из уральских предприятий (у нее возник конфликт с сожительницей Дудко). На место преступления его также привез Казаков.