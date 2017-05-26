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Взрыв в первоуральской пятиэтажке аукнулся "уголовкой" спустя 22 годаСегодня в 09:27

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Все это время жильцов никто не слышал.

По факту проживания людей в первоуральской пятиэтажке, разрушенной взрывом газа 22 года назад, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Взрыв на Заводской, 14 в поселке Вересовка (Первоуральский ГО) прогремел в 1995 году. Один из подъездов был полностью разрушен - проживавших там расселили. Остальным разрешили вернуться в квартиры. С тех пор они вынуждены каждый день рисковать своей жизнью: пойти семьям больше некуда. Капремонт пятиэтажки запланирован на 2024-2026 годы. Однако до этого момента дом может не дотянуть.

Собственники уже давно пытаются привлечь внимание к проблеме. Достучаться до СКР удалось лишь после сюжета по одному из федеральных каналов, который вышел 23 мая 2017 года.

По данным следствия, должностные лица местной администрации не приняли мер по своевременному расселению жителей других подъездов - права людей были нарушены.

В рамках расследования дела будут проведены экспертизы, а действиям чиновников будет дана оценка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Ранее по теме:
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На Урале разрушенную взрывом многоэтажку обделили деньгами

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