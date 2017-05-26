×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Поклонская привела полицию к режиссеру УчителюСегодня в 11:05

  • Текст

Депутат заподозрила финансовые махинации.

Полиция Санкт-Петербурга взялась за киностудию режиссера Алексея Учителя - поводом стали возможные факты налоговых преступлений. Проверка проводится по запросу бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской.

Как пишут федеральные СМИ, киностудия должна в 5-дневный срок предоставить правоохранительным органам документы по субсидиям, полученным с 2014 года по настоящее время, реестр договоров, заключенных для реализации данных проектов, а также справку о расчетных счетах.

Изначально спор между Поклонской и Учителем возник на творческой почве. Депутат уверена, что еще даже не вышедший фильм Учителя "Матильда" оскорбляет чувства верующих. Поклонская направила отрицательное заключение на киноленту в Генпрокуратуру, основываясь на тексте сценария и экспертной оценке трейлера, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Пригрели "управляшку" на груди

Пригрели "управляшку" на груди

"Добрым" законодательством.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×