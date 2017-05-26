Депутат заподозрила финансовые махинации.

Полиция Санкт-Петербурга взялась за киностудию режиссера Алексея Учителя - поводом стали возможные факты налоговых преступлений. Проверка проводится по запросу бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской.

Как пишут федеральные СМИ, киностудия должна в 5-дневный срок предоставить правоохранительным органам документы по субсидиям, полученным с 2014 года по настоящее время, реестр договоров, заключенных для реализации данных проектов, а также справку о расчетных счетах.

Изначально спор между Поклонской и Учителем возник на творческой почве. Депутат уверена, что еще даже не вышедший фильм Учителя "Матильда" оскорбляет чувства верующих. Поклонская направила отрицательное заключение на киноленту в Генпрокуратуру, основываясь на тексте сценария и экспертной оценке трейлера, передает "Уралинформбюро".