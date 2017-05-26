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Жительницу Прикамья ослепили серной кислотойСегодня в 12:05

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Дело дошло до суда.

В Краснокамске в суд передано уголовное дело 61-летнего местного жителя, плеснувшего кислотой в лицо своей бывшей сожительнице.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мотивом преступления стала месть. После того как 38-летняя женщина рассталась с сожителем, он полгода атаковал ее оскорбительными sms, а потом решился на крайние меры.

В декабре 2016 года он выследил жертву на улице Красногорская в поселке Майский и плеснул ей в лицо серной кислотой. Пострадавшая ослепла.

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