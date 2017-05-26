Подозреваемого задержали.

В Серове по подозрению в убийстве сожительницы задержали 50-летнего мужчину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 24 мая 2017 года. Серовчанин поругался с 33-летней сожительницей, в пылу ярости схватил нож и ударил ее в шею. Мужчина сфотографировал убитую и потом показывал эти снимки знакомым, сообщив, что это его рук дело.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что подозреваемый имеет более 10 судимостей, в том числе за убийство и преступления имущественного характера. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.