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Обслуживаемые УК "Народная" екатеринбуржцы добились уголовного делаСегодня в 15:30

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За подделку подписей грозит 2 года.

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту подделки протоколов собственников многоквартирников, расположенных на Шарташе и Изоплите. Пока оно бесфигурантное, сообщили "Уралинформбюро" в городском УМВД. Виновным грозит до 2 лет лишения свободы по ч.1 ст.327 УК РФ.

УК "Народная" взяла на баланс многоэтажки на окраинах в декабре 2016 года. В марте она выставила жильцам заоблачные счета за водоотведение, вплоть до 5 тысяч рублей. Дошло до того, что пожилым людям, увидевшим платежки, пришлось вызывать скорую помощь.

Как только разгорелся скандал, коммунальщики заявили, что произошла ошибка, и будет сделан перерасчет.

Тут же возник вопрос о том, каким образом дома отошли УК: многие жители утверждают, что за нее не голосовали.

До этого УК "Народная" прогремела в СМИ в материалах о рассыпающемся доме №138 по улице Малышева. В пятиэтажке, которая находится на балансе "Народной", образовалась дыра в стене, а подвал был полностью затоплен. При этом устранять нарушения обслуживающая организация не торопилась.

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