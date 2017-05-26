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18-летнего ямальца будут судить за избиение учителя и полицейскогоСегодня в 14:05

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Ему грозит 5 лет.

В суд передано уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Тазовского района (ЯНАО). Он обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

Днем 23 марта 2017 года двое пьяных молодых людей зашли в школу. Их попытались выдворить на улицу, однако юноши оказали сопротивление. Ударив несколько раз охранника и преподавателя, они убежали. Сотрудники общеобразовательного учреждения сообщили о случившемся в полицию.

Стражи порядка обнаружили нарушителей на улице. При задержании один из них несколько раз ударил кулаком по голове полицейского. За это молодому человеку теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

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