Ему грозит 5 лет.

В суд передано уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Тазовского района (ЯНАО). Он обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

Днем 23 марта 2017 года двое пьяных молодых людей зашли в школу. Их попытались выдворить на улицу, однако юноши оказали сопротивление. Ударив несколько раз охранника и преподавателя, они убежали. Сотрудники общеобразовательного учреждения сообщили о случившемся в полицию.

Стражи порядка обнаружили нарушителей на улице. При задержании один из них несколько раз ударил кулаком по голове полицейского. За это молодому человеку теперь грозит до 5 лет лишения свободы.