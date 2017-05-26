×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале хозяин собак-убийц пошел под судСегодня в 16:08

  • Текст

За смерть 7-летнего мальчика.

На Южном Урале перед судом предстанет 49-летний житель села Тюлюк - его псы насмерть загрызли 7-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла утром 18 ноября 2016 года. Мужчина не запер дверь частного дома - его западно-сибирская лайка и южноафриканский бурбуль выбежали на улицу. Псы набросились на 7-летнего мальчика, шедшего к бабушке, и перегрызли ему горло.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд. По ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Следует отметить, что подобная трагедия произошла в свердловской деревне Пальмино 5 февраля 2017 года. Тело 7-летней девочки со следами укусов обнаружили на детской площадке у Дома культуры. Рядом бегали две большие собаки, которые, по всей видимости, и загрызли ребенка. Против владельцев псов возбудили уголовное дело.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Пригрели "управляшку" на груди

Пригрели "управляшку" на груди

"Добрым" законодательством.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×