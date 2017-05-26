На Южном Урале хозяин собак-убийц пошел под судСегодня в 16:08
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За смерть 7-летнего мальчика.
На Южном Урале перед судом предстанет 49-летний житель села Тюлюк - его псы насмерть загрызли 7-летнего мальчика.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла утром 18 ноября 2016 года. Мужчина не запер дверь частного дома - его западно-сибирская лайка и южноафриканский бурбуль выбежали на улицу. Псы набросились на 7-летнего мальчика, шедшего к бабушке, и перегрызли ему горло.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд. По ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Следует отметить, что подобная трагедия произошла в свердловской деревне Пальмино 5 февраля 2017 года. Тело 7-летней девочки со следами укусов обнаружили на детской площадке у Дома культуры. Рядом бегали две большие собаки, которые, по всей видимости, и загрызли ребенка. Против владельцев псов возбудили уголовное дело.
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