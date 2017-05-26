В Екатеринбурге поймали угонщика таксиСегодня в 17:19
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Он не смог заплатить за поездку.
В Екатеринбурге по подозрению в разбое и угоне такси задержали 22-летнего жителя Березовского.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, ранним утром 25 мая 2017 года на Агрономической сотрудники ДПС заметили Renault Logan с выключенными фарами. Увидев полицейскую "мигалку", водитель иномарки прибавил скорость и попытался скрыться.
Во время погони полицейские "пробили" автомобиль. Выяснилось, что около часа назад он был похищен. Остановить иномарку удалось на улице Ферганской.
Водитель был пьян. Он рассказал, что в ночь на 25 мая вызвал такси на Турбинную. Прибыв на место, мужчина обнаружил, что у него нет денег, а приятель, к которому он приехал, не отвечает на звонки. Таксист отказался везти его обратно бесплатно и попытался высадить из машины. Тогда подозреваемый схватил камень и несколько раз ударил водителя по голове, а затем угнал машину. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибленными ранами головы.
В ходе проверки оказалось, что задержанный уже находился в розыске за разбойное нападение на цветочный павильон на Большакова. Кроме того, ранее он привлекался к ответственности за побои и угон. Из колонии мужчина вышел осенью 2016 года.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовные дела по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой) и ч.4 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автотранспортным средством).
Полиция проверяет молодого человека на причастность к совершению иных преступлений. Всех, кто мог пострадать от его действий, просят позвонить по телефонам: (343) 356-42-14 или 294-14-94, 02.
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