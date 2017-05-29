Из-за липового диплома.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области. 36-летняя женщина подозревается в использовании заведомо ложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ).

В 2004 году майор полиции предоставила в отдел кадров липовый диплом о высшем образовании, чтобы получить более высокую должность. Однако сейчас обман раскрылся.

Как сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Материалы по данному факту переданы в региональное управление Следственного комитета для дальнейшего расследования.

Экс-полицейскому грозит штраф до 80 тысяч рублей или арест на срок до полугода.