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Сотрудница свердловской полиции попала под "уголовку"Сегодня в 08:44

Из-за липового диплома.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области. 36-летняя женщина подозревается в использовании заведомо ложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ).

В 2004 году майор полиции предоставила в отдел кадров липовый диплом о высшем образовании, чтобы получить более высокую должность. Однако сейчас обман раскрылся.

Как сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Материалы по данному факту переданы в региональное управление Следственного комитета для дальнейшего расследования.

Экс-полицейскому грозит штраф до 80 тысяч рублей или арест на срок до полугода.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
............. Сегодня в 11:56

По опыту общения с некоторыми местными полицейскими у меня возникло такое подозрение, что там даже не каждый второй, а каждый первый с липовыми дипломами. У них нет элементарных юридических понятий.

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