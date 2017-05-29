Еще 12 человек пострадали.

6 человек погибли и 12 пострадали в результате резни, которую 28 мая в китайском городе Чженнинь (провинция Гуйчжоу) устроил 30-летний местный житель.

По данным СМИ, во второй половине дня китаец на улице нападал с ножом на прохожих. Резня длилась около 5 минут, после чего мужчина был задержан.

Причины, побудившие его на убийства, пока не разглашаются. По предварительным данным, мужчина имеет психические отклонения, передает "Уралинформбюро".