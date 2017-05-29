×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинский студент пойдет под суд за убийство родителейСегодня в 10:43

Молотком.

В Челябинске будут судить 19-летнего студента колледжа, который обвиняется в убийстве своих родителей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла 11 июня 2016 года в квартире на улице Куйбышева. Молодой человек поссорился с отцом и жестоко избил его молотком. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. После этого юноша расправился с матерью. Затем студент поджег шкаф с одеждой и скрылся.

Ему вменяется убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, и умышленные уничтожение чужого имущества. Дело направлено в облсуд.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
не удивляет Сегодня в 11:52

для этого поколения это нормально

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На глазах малютки папа бил маму

На глазах малютки папа бил маму

Вместе со своей законной супругой.

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×