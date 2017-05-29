Молотком.

В Челябинске будут судить 19-летнего студента колледжа, который обвиняется в убийстве своих родителей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла 11 июня 2016 года в квартире на улице Куйбышева. Молодой человек поссорился с отцом и жестоко избил его молотком. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. После этого юноша расправился с матерью. Затем студент поджег шкаф с одеждой и скрылся.

Ему вменяется убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, и умышленные уничтожение чужого имущества. Дело направлено в облсуд.