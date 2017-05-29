На 2 года 9 месяцев.

Бывшего начальника МО МВД России "Верхнесалдинский" подполковника Николая Голубева приговорили к 2 годам 9 месяцам колонии общего режима за мошенничество. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, в течение 2011 - 2014 годов он вынуждал подчиненных писать рапорты о выплате матпомощи в связи со смертью близкого родственника. Все деньги передавались Голубеву, который положил в свой карман 521 тысячу рублей.

Экс-полицейский признан виновным в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). В счет возмещения ущерба у него изъят автомобиль Mitsubishi Outlander.