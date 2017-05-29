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Гибель трех малышей в Заводоуковске обернулась "уголовкой"Сегодня в 11:59

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Рассматриваются две версии случившегося.

По факту гибели мужчины и трех детей при пожаре в частном доме Заводоуковска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, рассматриваются две версии случившегося: неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрооборудования.

Трагедия произошла в ночь на 29 мая 2017 года. Двум погибшим детям было по одному году, третий - трехлетка. Мать семейства удалось спасти.

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В Заводоуковске пожар унес жизни мужчины и трех его сыновей

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