Уроженец Средней Азии зарезал екатеринбурженку за отказ познакомитьсяСегодня в 13:33
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Мужчина арестован.
В Екатеринбурге по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 40-летней женщины, чье тело было обнаружено 26 мая в лесопарке Юго-Западного микрорайона.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, женщина пропала 24 мая. Со слов ее родственников, около 14.00 она ушла из своего садового домика пасти козу, которую держала на приусадебном участке. К вечеру дачница не вернулась, и родные отправились на поиски, но безуспешно.
За дело взялась полиция. Вечером 26 мая сотрудники ППС обнаружили следы крови на одной из тропинок лесопарка. По ним и было найдено тело с ножевыми ранениями.
Вечером 27 мая в близлежащем коллективном саду полицейские задержали 34-летнего неработающего уроженца одной из среднеазиатских республик, на одежде которого были бурые пятна.
Мужчина признался в содеянном. По его словам, в день убийства он выпивал. Встретив лесопарке женщину, он решил с ней познакомиться. Однако на его попытки завязать беседу дама ответила резким отказом, что вызвало у мужчины приступ агрессии. Он отобрал у дачницы нож, которым та срезала траву для козы, и нанес жертве несколько ударов в грудь и живот. Оттащив тело с дорожки в кусты, злоумышленник сбежал. Орудие преступления он выбросил.
У погибшей остались двое несовершеннолетних детей.
Как добавили в полиции, подозреваемый в убийстве приехал в Екатеринбург на заработки в начале марта, но потерял документы, не смог устроиться на работу и начал бродяжничать. С его слов, он женат, на родине у него четверо детей.
Мужчина помещен под стражу. Его проверяют его на причастность к другим преступлениям. Возможных пострадавших и свидетелей просят звонить по телефонам: 8 (900) 200-09-05, 294-14-94 или 02.
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