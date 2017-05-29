Меренков проведет в колонии год и месяц.

Свердловский облсуд смягчил приговор бывшему директору страховой компании "Северная казна" Александру Меренкову, сообщает "Уралинформбюро".

В марте 2017 года экс-руководитель был приговорен к 3 годам лишения свободы и 300 тысячам рублей штрафа. Октябрьский райсуд признал его виновным в фальсификации финансовых документов и покушении на мошенничество.

29 мая облсуд снял с Меренкова обвинение по второй статье, сократив срок лишения свободы до 1 года и 1 месяца. Причем отбывать наказание он будет в колонии-поселении, а не в колонии общего режима, как ранее назначал райсуд.

Александр Меренков возглавлял "Северную казну" с августа 1996-го по декабрь 2014 года. Зная об отсутствии у компании собственных средств и активов, достаточных для обеспечения страховых резервов и выплат, он вносил недостоверные сведения о сделках, имуществе и финансовом положении СК в документы и отчетность для Центробанка РФ. Таким образом Меренков сохранял лицензию для вверенной ему организации.



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