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Тюменец пойдет под суд за петлю на шее 4-летнего сынаСегодня в 17:22

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Так он хотел вернуть жену.

В Ялуторовске перед судом предстанет местный житель, угрожавший убить своего 4-летнего ребенка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 38-летний мужчина жил вместе с маленьким сыном и гражданской женой (родная мать мальчика погибла в 2013 году в ДТП.) В мае 2017 года женщина выгнала сожителя из-за его пристрастия к наркотикам. Чтобы вернуться к ней, мужчина стал угрожать убийством своего сына. Тюменец отправил женщине фото мальчика на стуле с накинутой на шею петлей. Она передала снимки сестре экс-сожителя, которая обратилась в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), предусматривающей до 2 лет лишения свободы.

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