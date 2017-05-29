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В Екатеринбурге мужчины с игрушечным пистолетом ограбили магазин Сегодня в 18:22

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Добычей стал пак пива.

28 мая в Екатеринбурге двое мужчин, угрожая игрушечным пистолетом, ограбили продуктовый магазин на проспекте Космонавтов. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД России, из торговой точки злоумышленники вынесли пак пива, ущерб составил 1700 рублей.

Подозреваемых 27 и 32 лет задержали по "горячим следам", во дворе соседнего дома. У них нашли украденное пиво и игрушечный пистолет от игровой приставки с надписью "Super Laser Gun".

Задержанные проживают в поселке Садовый. Они несколько дней выпивали, а когда кончились деньги, решились на грабеж. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

То, что пистолет был игрушечным, наказание не смягчит - угрозы таковым с недавнего времени расцениваются не просто как грабеж, а как разбой.

Ранее по теме:
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