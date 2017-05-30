×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Помощник депутата Госдумы задержан за взятку ЮревичуСегодня в 09:04

  • Текст

Как посредник.

Андрей Чуркин, помощник депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, задержан по подозрению в передаче взятки экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Чуркин - директор Московского представительства филиала ОАО "Макфа", принадлежащего семье Юревича. По версии следствия, он выступил посредником при передаче денег от южноуральских предпринимателей экс-губернатору.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ. Согласно собранным материалам, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года получил не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство бизнесменам.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СКР, по ходатайству следствия Чуркин взят под арест.

Депутат Вадим Белоусов, чьим помощником является Чуркин, прошел в Госдуму нового созыва по партсписку "Справедливой России". Член комитета Госдумы по аграрным вопросам входит в региональную группу СР "Удмуртия, Кировская область, Тамбовская область". До избрания в нижнюю палату парламента был гендиректором "Макфы".

Ранее против Юревича было возбуждено дело о получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Также его обвинили в подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.

24 мая 2017 года Свердловский облсуд принял решение о заочном аресте Юревича, который сейчас находится в Лондоне. "С момента пересечения им границы Российской Федерации либо экстрадиции он отправится под арест на 2 месяца", - уточнили в суде.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Дорожная карта Путина

Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×