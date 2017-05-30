Как посредник.

Андрей Чуркин, помощник депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, задержан по подозрению в передаче взятки экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Чуркин - директор Московского представительства филиала ОАО "Макфа", принадлежащего семье Юревича. По версии следствия, он выступил посредником при передаче денег от южноуральских предпринимателей экс-губернатору.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ. Согласно собранным материалам, Михаил Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года получил не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство бизнесменам.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СКР, по ходатайству следствия Чуркин взят под арест.

Депутат Вадим Белоусов, чьим помощником является Чуркин, прошел в Госдуму нового созыва по партсписку "Справедливой России". Член комитета Госдумы по аграрным вопросам входит в региональную группу СР "Удмуртия, Кировская область, Тамбовская область". До избрания в нижнюю палату парламента был гендиректором "Макфы".



Ранее против Юревича было возбуждено дело о получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Также его обвинили в подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.

24 мая 2017 года Свердловский облсуд принял решение о заочном аресте Юревича, который сейчас находится в Лондоне. "С момента пересечения им границы Российской Федерации либо экстрадиции он отправится под арест на 2 месяца", - уточнили в суде.