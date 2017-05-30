На 400 миллионов рублей.

В Свердловской области задержана банда из трех человек, пытавшихся сбыть на территории региона более 170 килограммов синтетических наркотиков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УФСБ, мужчины 22, 30 и 33 лет прибыли на Средний Урал из разных регионов. Наркотики они намеревались распространить посредством закладок – от 1 до 10 килограммов каждая. На черном рынке вся партия запрещенного вещества оценивается в сумму порядка 400 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.