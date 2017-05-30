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В Перми осужден лжесотрудник ФСБ за сексуальный шантаж в соцсетяхСегодня в 11:48

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Мужчина отделался штрафом.

Индустриальный районный суд Перми огласил приговор лжечекисту, шантажировавшему студенток. 54-летний мужчина приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Используя поддельное удостоверение офицера ФСБ, пермяк обращался в различные вузы, где под предлогом поиска кандидатов на поступление в высшие учебные заведения госбезопасности России получал доступ к личным делам студенток. Он находил их "ВКонтакте" и вступал в компрометирующую переписку, выуживая их интимные фото. Затем мужчина склонял девушек к близости, угрожая разослать снимки их знакомых и родственникам.

Мягкий приговор объясняется тем, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся и содействовал следствию - процесс шел в особом порядке. "Также было учтено то, что у него больная мать и он фактически единственный, кто за ней ухаживает, а также то, что он донор и бывший участник боевых действий", - пояснил "Уралинформбюро" зампрокурора Индустриального района города Владимир Боголюбов.

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