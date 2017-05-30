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Убийца шумных соседей из Североуральска получил 18 лет "строгача"Сегодня в 12:11

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Он зарезал мужчину и женщину.

30 мая Свердловский облсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима убийцу шумных соседей из Североуральска.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года. 22-летний Антон Терентьев высказал претензии шумным соседям, из-за которых не мог уснуть его ребенок. Получив в ответ порцию нецензурной брани, Терентьев ударил соседа в лицо, прошел в его квартиру и, схватив кухонный нож, исполосовал всех присутствующих. От полученных травм скончались мужчина и женщина, еще одной женщине удалось сбежать.

Суд признал североуральца виновным в убийстве двух лиц и покушении на убийство. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены явка Терентьева с повинной и тот факт, что жертвы сами нарушали закон, шумя в ночное время, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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