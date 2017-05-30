Деньги предназначались на облицовку дома.

В Тюмени будут судить директора ООО "Теплосервис" Михаила Токарева. Он обвиняется в хищении более 12,9 миллиона рублей, предназначенных для капитального ремонта многоквартирника.

Речь идет о доме №34 по улице Салтыкова-Щедрина. Подрядчик зашел на объект в октябре 2010 года. В числе прочего он должен был выполнить работы по облицовке фасада здания. Для этого директор использовал материалы более дешевые, чем предусмотрено контрактом.

Преступление было выявлено в 2015 году в ходе проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тюменской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Токареву вменяется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело будет рассматриваться в Ленинском райсуде. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.