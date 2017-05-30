×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени "капитальный" подрядчик положил в карман почти 13 миллионовСегодня в 17:47

  • Текст

Деньги предназначались на облицовку дома.

В Тюмени будут судить директора ООО "Теплосервис" Михаила Токарева. Он обвиняется в хищении более 12,9 миллиона рублей, предназначенных для капитального ремонта многоквартирника.

Речь идет о доме №34 по улице Салтыкова-Щедрина. Подрядчик зашел на объект в октябре 2010 года. В числе прочего он должен был выполнить работы по облицовке фасада здания. Для этого директор использовал материалы более дешевые, чем предусмотрено контрактом.

Преступление было выявлено в 2015 году в ходе проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тюменской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Токареву вменяется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело будет рассматриваться в Ленинском райсуде. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Дорожная карта Путина

Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×