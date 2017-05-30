Трагедия произошла на зимнике.

На Ямале инженера производственно-технического отдела ООО "Реском-Тюмень" приговорили к 2 годам условного лишения свободы за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть бульдозериста. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 5 декабря 2016 года. Осужденный отправил подчиненного в район 33-40 километра зимней автодороги Салехард-Надым для укатки снега. При этом предварительно не были приняты меры по обнаружению на маршруте водных преград и оборудованию местности предупреждающими знаками. В результате бульдозерист провалился под лед и утонул.