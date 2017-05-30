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В Тюменской области разыскивают педофила из РязаниСегодня в 19:00

  • Текст

Надругавшегося над девочкой.

В Тюмени разыскивают молодого человека, подозреваемого в надругательстве над малолетней девочкой в Рязани.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление в отношении ребенка было совершено утром 15 марта 2017 года в подъезде одного из домов по улице Островского в Рязани. Скорее всего, мужчина выследил девочку по дороге из школы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Не исключено, что ранее подозреваемый совершал и другие преступления в отношении несовершеннолетних.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, носит усы рыжего цвета, очки в оправе прямоугольной формы. В момент нападения на ребенка был одет в серое пальто до колен и черную спортивную шапку.

Возможно, сейчас подозреваемый находится в Тюменской области.

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