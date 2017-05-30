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Южноуральца осудили на 12 лет за убийство директора заводаСегодня в 19:17

  • Текст

По производству бетонных блоков.

Жителя Красноармейского района Челябинской области Владислава Чепижко приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство 36-летнего директора ООО "Кыштымский завод газобетона" Алексея Заварухина. Кроме того, осужденный должен будет выплатить родственникам убитого 6 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено 22 марта 2015 года. Заварухин приехал к Чепижко, который должен был отремонтировать его автомобиль. Однако оказалось, что машина не готова. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого Чепижко выстрелил в голову Заварухина из обреза охотничьего ружья. Автомобиль осужденный перевез на стоянку, а труп спрятал.

Следователям удалось задержать убийцу по горячим следам.

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