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В УФНС Зауралья прошли обыскиСегодня в 19:31

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Правоохранители изъяли у налоговиков документы.

Правоохранители нагрянули с обысками в Управление федеральной налоговой службы по Курганской области, пишет "Российская газета" со ссылкой на заместителя руководителя управления Наталью Романенко,

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД изъяли документы, касающиеся противоправной деятельности должностных лиц ведомства.

Оперативно получить комментарии от УМВД и СУ СКР по Зауралью "Уралинформбюро" не удалось.

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