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Южноуральцев упрятали в колонию за 27 кило героинаСегодня в 13:15

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Каждому дали по 17 лет.

Двое наркоторговцев, орудовавших на Южном Урале, получили по 17 лет лишения свободы за попытку сбыть 27 килограммов героина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, мужчина и женщина прибыли в Россию из Киргизии. Для хранения наркотиков преступники арендовали квартиру в Южноуральске.

На след наркоторговцев вывел их первый же покупатель, который в 2016 году был задержан на трассе Челябинск - Троицк. В его автомобиле чекисты обнаружили около 5 килограммов героина, приготовленного к сбыту в регионах центральной России. В ноябре мужчина был приговорен к 12 годам лишения свободы.

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