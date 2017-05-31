В Прикамье подросток изнасиловал мальчикаСегодня в 14:54
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В заброшенном здании.
Кудымкарский горсуд вынес приговор 16-летнему подростку. признав его виновным в изнасиловании пятиклассника. Ему назначили 6 лет 10 месяцев воспитательной колонии, сообщили "Уралинформбюро" в суде.
Преступление было совершено в январе 2017 года. Подросток надругался над школьником в заброшенном здании, закрыв жертве рот рукой, чтобы прохожие не услышали криков.
Ребенок рассказал о случившемся родителям только спустя некоторое время. Его мать сразу обратилась в правоохранительные органы.
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