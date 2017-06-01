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Жители Еманжелинска более месяца сидят без горячей воды31 мая в 17:33

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Из-за многомиллионных долгов коммунальщиков.

Жители Еманжелинска с 27 апреля 2017 года сидят без горячей воды. В этом виноваты коммунальщики, которые накопили многомиллионные долги перед газовиками.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в 2017 году ООО "Уралсервис", эксплуатирующее 7 газовых котельных, не перечислило ООО "НОВАТЭК" более 60 миллионов рублей за голубое топливо. В результате ООО "НОВАТЭК" ограничило поставку газа, и 80% многоквартирников и социальных учреждений до завершения отопительного сезона остались без тепла и горячей воды.

При этом выяснилось, что ООО "Уралсервис" получало от клиентов плату за энергоресурсы. Собираемость составляет 90%. Однако деньги до газовиков не доходили.

Прокуроры направили материалы проверки в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сейчас надзиратели через суд требуют вернуть жителям Еманжелинска горячую воду. Главе города внесено соответствующее представление.

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