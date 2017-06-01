Возбуждено уголовное дело.

В Югре в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лангепасу возбуждено уголовное дело. Правоохранитель подозревается в получении взятки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу, в 2016 и 2017 годах полицейский дважды получал от жителей Лангепаса взятки в виде денег. Взамен он оказывал покровительство предпринимателям.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.