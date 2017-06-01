Убийство произошло в ходе ссоры.

38-летнему жителю Пермского края предъявлено обвинение совершении убийства.

По данным следователей, в июне 2016 года 60-летний мужчина из Верещагино пошел в лес за грибами, где встретил 38-летнего отшельника. Из-за незначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил пожилого человека и утопил его в реке. После этого он закопал тело грибника в муравейнике.

В начале мая 2017 года останки убитого обнаружили местные жители. Злоумышленник был задержан. Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю.