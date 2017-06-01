×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Отшельник из Прикамья зарыл труп грибника в муравейнике31 мая в 19:00

  • Текст

Убийство произошло в ходе ссоры.

38-летнему жителю Пермского края предъявлено обвинение совершении убийства.

По данным следователей, в июне 2016 года 60-летний мужчина из Верещагино пошел в лес за грибами, где встретил 38-летнего отшельника. Из-за незначительного повода между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил пожилого человека и утопил его в реке. После этого он закопал тело грибника в муравейнике.

В начале мая 2017 года останки убитого обнаружили местные жители. Злоумышленник был задержан. Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Дорожная карта Путина

Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×