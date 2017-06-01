Условно.

25-летнего бывшего инкассатора из Нижнего Тагила и его знакомого приговорили к условным срокам за инсценировку ограбления и кражу миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Преступление было совершено 17 февраля 2017 года на улице Орджоникидзе. В тот день инкассатор забрал на одном из предприятий сумку с деньгами и вышел из здания через запасной вход. Мужчина перекинул мешок через забор, где добычу прибрал к рукам подельник.

Затем инкассатор инсценировал ограбление: он вернулся в подъезд здания, покатался на полу (чтобы на одежде остались следы грязи) и вышел на улицу к спецавтомобилю. Там он сообщил старшему группы, что неизвестный ударил его электрошокером - инкассатор якобы потерял сознание, а когда очнулся - деньги исчезли.

В ходе допроса правоохранители вывели злоумышленников на чистую воды.

В результате суд приговорил бывшего инкассатора и его подельника к 4,5 и 3,5 года условно соответственно. Оба заплатят штрафы в 100 и 50 тысяч рублей, сообщают в УМВД Нижнего Тагила