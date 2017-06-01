×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Жительница Прикамья пойдет под суд за убийство матери-ветеранаСегодня в 08:24

  • Текст

Прикованной к постели.

В Пермском крае перед судом предстанет 50-летняя жительница города Верещагино. Она обвиняется в убийстве собственной матери, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

Преступление было совершено в ночь на 19 мая 2017 года. По версии следствия, женщина задушила свою 91-летнюю мать подручными средствами. Последняя являлась ветераном Великой Отечественной войны, и длительное время из-за болезни была прикована к постели.

Сейчас обвиняемая находится под арестом.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×