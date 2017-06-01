Прикованной к постели.

В Пермском крае перед судом предстанет 50-летняя жительница города Верещагино. Она обвиняется в убийстве собственной матери, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

Преступление было совершено в ночь на 19 мая 2017 года. По версии следствия, женщина задушила свою 91-летнюю мать подручными средствами. Последняя являлась ветераном Великой Отечественной войны, и длительное время из-за болезни была прикована к постели.

Сейчас обвиняемая находится под арестом.