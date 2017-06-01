На Уралмаше и Эльмаше.

В Екатеринбурге к 14 годам колонии строгого режима приговорен 37-летний Андрей Черепанов. Он в течение 5 лет совершал противоправные действия сексуального характера в отношении детей.

Черепанов, работавший кладовщиком, орудовал на Уралмаше и Эльмаше. В выходные после тяжелой рабочей недели он напивался и выходил на улицу, где и находил несовершеннолетних. Первое преступление было совершено в 2012 году, второе - в 2015-м, третье - в 2016-м. При этом пол жертв для Черепанова был неважен.

Мужчину осудили по ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Помимо прочего ему предстоит выплатить своим жертвам 220 тысяч рублей, сообщил "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району СУ СКР по Свердловской области Игорь Юдин.