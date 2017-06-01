×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге кладовщик надругался над тремя детьмиСегодня в 08:57

  • Текст

На Уралмаше и Эльмаше.

В Екатеринбурге к 14 годам колонии строгого режима приговорен 37-летний Андрей Черепанов. Он в течение 5 лет совершал противоправные действия сексуального характера в отношении детей.

Черепанов, работавший кладовщиком, орудовал на Уралмаше и Эльмаше. В выходные после тяжелой рабочей недели он напивался и выходил на улицу, где и находил несовершеннолетних. Первое преступление было совершено в 2012 году, второе - в 2015-м, третье - в 2016-м. При этом пол жертв для Черепанова был неважен.

Мужчину осудили по ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Помимо прочего ему предстоит выплатить своим жертвам 220 тысяч рублей, сообщил "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району СУ СКР по Свердловской области Игорь Юдин.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×