За рулем.

Экс-депутата одного из сельских поселений Чайковского муниципального района осудили за пьяную езду. Его приговорили к 300 часам обязательных работ. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль в течение 2 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Пьяного водителя задержали 4 марта 2017 года. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. После возбуждения уголовного дела депутат сложил полномочия.