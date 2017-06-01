×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Прикамье экс-депутата излечат трудотерапией от пьянкиСегодня в 10:07

  • Текст

За рулем.

Экс-депутата одного из сельских поселений Чайковского муниципального района осудили за пьяную езду. Его приговорили к 300 часам обязательных работ. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль в течение 2 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Пьяного водителя задержали 4 марта 2017 года. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. После возбуждения уголовного дела депутат сложил полномочия.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×