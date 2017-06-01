Он гнал на красный.

Екатеринбуржца Алексея Иванюка признали виновным в смертельном ДТП. Железнодорожный районный суд приговорил его к 3 годам колонии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

4 декабря 2015 года Иванюк, уже лишенный водительских прав, ехал на Toyota Rav 4. Мужчина двигался по улице Расточная со скоростью 80 километров в час. На перекрестке с Ангарской Иванюк проехал на красный свет и задавил пешехода. После этого он вырулил на встречку, где столкнулся с Honda Civic, водитель которой получил тяжелые травмы.

Суд обязал Иванюка выплатить 2 миллиона рублей моральной компенсации семье погибшего и возместить расходы на его погребение. 350 тысяч рублей от виновника аварии получит пострадавший водитель.