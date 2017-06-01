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Южноуралец сел на 15 лет за надругательство над тремя девочкамиСегодня в 11:03

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Мужчина заплатит им по 300 тысяч.

59-летнего жителя Усть-Катавского городского округа приговорили к 15 годам колонии строгого режима за надругательство над тремя девочками 12-13 лет. Мужчина должен выплатить пострадавшим по 300 тысяч рублей. Кроме того, он оштрафован на 450 тысяч рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, южноуралец совершал преступления неоднократно в течение 2016 года. Он домогался школьниц в своей машине, в квартире и в лесу.

Мужчину задержали в ноябре 2016 года. Он попытался дать взятку заместителю начальника отдела полиции: положив ему на стол 30 тысяч рублей, он пошел к выходу, но его остановили.

Южноуралец признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п."б" ч.4 ст.132 УК РФ) и покушении на дачу взятки (ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ).

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