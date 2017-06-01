Приятельницы одного из них.

В Ноябрьске четверо мужчин признаны виновными в групповом изнасиловании.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 23 ноября 2016 года приятели выпивали в поселке Халясавей Пуровского района и решили навестить приятельницу одного из них. Та дверь открывать отказалась, но незваные гости вломились в квартиру и изнасиловали хозяйку.

Мужчины были задержаны в течение суток. Согласно приговору суда, насильники отправятся в колонию общего режима на срок от 4 лет 10 месяцев до 5,5 лет.