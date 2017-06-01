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На Ямале падчерица убила отчима и подставила матьСегодня в 14:08

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Обвиняемая то и дело меняла показания.

На Ямале перед судом предстанет 24-летняя женщина, обвиняемая в убийстве отчима.

Как сообщили "Уралинформбюро" в окружном СУ СКР, преступление было совершено 25 марта 2017 года в селе Аксарка Приуральского района. Пьяная обвиняемая разозлилась на замечание отчима и ударила его ножом в грудь. 35-летний мужчина скончался на месте.

Падчерица, пытаясь представить убийство как самооборону, нанесла себе ранение в ногу. Мать вызвала скорую, а медики позвонили в полицейским. Последним обвиняемая заявила, что отчима убила мать, защищая ее. Затем она поменяла показания, заявив, что это была самооборона.

Однако ее версия не подтвердилась - задержанной пришлось сознаться. Сейчас она под арестом. Стоит добавить, что женщина ранее была неоднократно судима. Вернувшись из колонии, она всегда носила с собой нож.

Уголовное дело направлено в суд.

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