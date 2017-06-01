К жильцам разрушенного взрывом дома.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил комиссию центрального аппарата СКР в Свердловскую область - поводом стал разрушенный взрывом дом в Первоуральском ГО, откуда до сих пор не расселили всех жильцов.

Газ в пятиэтажке на Заводской, 14 в поселке Вересовка взорвался в 1995 году. Расселить решили только жильцов полностью разрушенного подъезда - остальные многие годы пытаются добиться переезда из небезопасного здания. Капремонт пятиэтажки запланирован на 2024-2026 годы - до этого момента дом может не дотянуть.

Следователи начали проверку только в конце мая, когда сюжет о несчастной судьбе свердловчан вышел на одном из федеральных каналов. По ее итогам было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, несмотря на аварийное состояние дома, должностными лицами местной администрации не были приняты меры по своевременному расселению всех жильцов.

Комиссия СКР проверит полноту и своевременность следственных действий уральских коллег, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления ведомства.

Ранее по теме:

Взрыв в первоуральской пятиэтажке аукнулся "уголовкой" спустя 22 года