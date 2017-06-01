×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Отрезавший матери руку зауралец получил 13 лет "строгача"Сегодня в 17:38

  • Текст

Женщина скончалась от кровопотери.

Курганский областной суд вынес приговор Алексею Таркову из села Белозерское. Он признан виновным в убийстве беспомощного лица, совершенном с особой жестокостью.

В сентябре 2016 года Тарков, напившись, ножом отрезал руку своей матери – лежачей больной. 79-летняя женщина скончалась от кровопотери. Сделал он это из личной неприязни, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таркова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×