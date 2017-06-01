На Уралмаше.

Екатеринбургские следователи выясняют обстоятельства смерти новорожденного ребенка в квартире на Кировградской, 25. Сообщение об этом поступило в следственные органы 1 июня 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивается роженица.

"Пока признаков криминала не усматривается. По предварительной информации, ребенок был мертворожденный", - пояснили в ведомстве.