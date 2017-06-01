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В Тюмени экс-ректора вуза осудили за "мертвую душу"Сегодня в 18:54

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Он положил в свой карман 2 миллиона.

Бывшего ректора Тюменского индустриального университета Олега Новоселова приговорили к 1,5 годам условно за "мертвую душу".

Будучи проректором по научной работе, Новоселов нанял своего подчиненного в качестве совместителя на экспериментальный завод буровой техники (структурное подразделение вуза). Никаких обязанностей мужчина не выполнял, на зарплату получал исправно. С августа 2014 по сентябрь 2015 года он заработал более 2,7 миллиона рублей, отдав более 1,9 миллиона Новоселову.

Сумма ущерба, причиненная вузу с учетом отчислений в Пенсионный фонд, ФОМС и ФСС, превысила 3,1 миллиона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было выявлено в январе 2017 года. Новоселов полностью признал вину и выплатил в пользу вуза 800 тысяч рублей. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и обязал возместить ущерб в полном объеме (ему придется распрощаться с Lexus GS350). С 26 мая Новоселов освобожден от должности.

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