Первоуральский чиновник задержан за 22 года жизни в развалюхеСегодня в 12:18
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Семьи не расселяли из пятиэтажки после взрыва.
В Первоуральском ГО возбудили еще одно уголовное дело из-за разрушенного более 20 лет назад дома в Вересовке, где взорвался газ. На этот раз есть фигурант - директор Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства".
Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Он задержан, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
По версии следователей, директор МКУ, зная, что проживать в пятиэтажке небезопасно, в апреле 2017 года заключил муниципальный контракт на ее ремонт. При этом он не подразумевал отселение жильцов на период работ. Кроме того, перед заключением контракта специалист должен был разработать проектную документацию, провести ее экспертизу и получить разрешение на реконструкцию. Однако ничего не было сделано.
Новое уголовное дело объединено с возбужденным ранее - по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
Взрыв газа на Заводской, 14 в поселке Вересовка (Первоуральский ГО) прогремел в 1995 году. Один из подъездов был полностью разрушен - проживавших там расселили. Остальным разрешили вернуться в квартиры. С тех пор они вынуждены каждый день рисковать своей жизнью: пойти семьям больше некуда. Капремонт пятиэтажки запланирован на 2024-2026 годы. Однако до этого момента дом может не дотянуть.
Собственники уже давно пытаются привлечь внимание к проблеме. Достучаться до СКР удалось лишь после сюжета по одному из федеральных каналов, который вышел 23 мая 2017 года.
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