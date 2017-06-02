Расследование продолжается.

Посредникам при передаче многомиллиардной взятки бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявлены официальные обвинения.

Следователи ГСУ СКР считают, что деньги от предпринимателей дорожной сферы экс-политику передавали Маргарита Бутакова, теща депутата Госдумы Вадима Белоусова, и помощник последнего Андрей Чуркин - директор московского представительства филиала ОАО "Макфа", принадлежащего семье Юревича.

"По ходатайству следователя в отношении Чуркина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом пожилого возраста и состояния здоровья обвиняемая Бутакова освобождена следователем под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - пояснили "Уралинформбюро" в СКР.

Согласно собранным материалам, Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года получил не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство бизнесменам. Ранее против Юревича было возбуждено дело о получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Также его обвинили в подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.

24 мая 2017 года Свердловский облсуд принял решение о заочном аресте Юревича, который сейчас находится в Лондоне. "С момента пересечения им границы Российской Федерации либо экстрадиции он отправится под арест на 2 месяца", - уточнили в суде.