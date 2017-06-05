В Тверской области электрик расстрелял 9 человекСегодня в 08:27
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Перед убийством он заставлял их копать могилы.
В Тверской области совершено массовое убийство в поселке Редкино Конаковского района. Жертвами стали пятеро мужчин и четыре женщины, сообщили "Уралинформбюро" в СКР.
Кровавая расправа произошла в садоводческом товариществе "50 лет Октября" в ночь на 4 июня в ходе застолья, в котором принимали участие 11 человек в возрасте от 21 до 50 лет. Как выяснил "Коммерсантъ", одного из гостей - 45-летнего электрика из Москвы - якобы укорили в том, что он не настоящий мужчина, так как не служил в армии. Тот ушел и вернулся с охотничьим карабином "Сайга", начав расстреливать всех подряд. Нескольким жертвам он приказывал руками копать себе могилы и, получая отказы, убивал. Спаслась лишь 21-летняя девушка, спрятавшаяся под одеялом - она и вызвала полицию.
Преступник был тут же задержан. Следует отметить, что 8 трупов были обнаружены на месте преступления, а тело одной женщины убийца спрятал в багажник. Возбуждено уголовное дело по ч.а п.2. ст.105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц).
После ЧП в Росгвардии заявили об ужесточении проверок владельцев оружия.
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