И должен заплатить 233 миллиона.

Суд вынес приговор бывшему замглавы Белоярского ГО. Сергей Прохоренко признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, а также должен выплатить 233 миллиона рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в сентябре 2014 года Прохоренко обратился к директору одной из стройфирм через посредника. Он пообещал оказать содействие в заключении контракта на строительство котельных, потребовав взамен 10% от суммы договора. В итоге муниципальная администрация подписала с компанией контракт стоимостью более 9 миллионов рублей на возведение котельной в селе Некрасово.

Спустя некоторое время глава Белоярского ГО вынес постановление о режиме ЧС в отдельных поселениях. Пользуясь случаем, замглавы муниципалитета без конкурса подписал бумаги на строительство теплопунктов в селах Бруснятское, Черноусово и Логиново на общую сумму 39 миллионов рублей. Из казны подрядчик успел получить более 33 миллионов рублей.

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